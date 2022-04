Rihanna et ASAP Rocky séparés ? "c'est 1 million de % faux !", un proche dément les rumeurs de tromperie

Après plusieurs relations dont certaines ne se sont pas très bien terminées, Rihanna semble enfin avoir trouvé l'amour parfait avec ASAP Rocky. En couple depuis 2020, le duo a décidé de passer à la vitesse supérieure et a annoncé la grossesse de la chanteuse en janvier dernier. Mais depuis ce jeudi 14 avril 2022, des rumeurs circulent sur les deux amoureux. Sur Twitter, un influenceur a annoncé leur rupture, dévoilant que Rihanna aurait appris que ASAP Rocky la trompait avec une designer, Amina Muaddi. Une info qui a très rapidement enflammé le web.

Un proche de Rihanna et ASAP Rocky dément leur rupture

Sauf que, selon des proches du couple, tout ça serait complètement faux ! C'est le site TMZ - souvent plutôt bien renseigné - qui l'assure. Le média américain se base sur des témoignages d'un ami du couple qui préfère rester anonyme. Selon ce dernier, le rappeur dont le vrai nom est Rakim Athelaston Mayers n'aurait pas trompé Riri et le couple ne serait pas du tout séparé. "C'est 100% faux pour les deux. C'est même à 1 million de % faux. Ils vont bien." assure ce mystérieux proche. Rihanna et ASAP Rocky n'ont pour l'instant pas réagi à la rumeur. Amina Muaddi n'a pas non plus pris la parole.

Dans une interview donnée à Vogue, dont elle fait couverture avec son ventre rond, Rihanna a évoqué sa relation avec ASAP Rocky et expliqué que la pandémie les a considérablement rapprochés. "Il est devenu ma famille pendant ces moments-là" a-t-elle expliqué. On dirait donc que tout va pour le mieux pour eux, malgré les rumeurs du moment !