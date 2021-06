Rick et Morty : après la saison 5, un film au cinéma ?

Rick & Morty... le film ?

A l'origine, Rick et Morty est une série d'animation diffusée sur Adult Swim depuis 2013. Néanmoins, face à l'incroyable succès des aventures déjantées du scientifique fou et de son petit-fils, les créateurs n'ont jamais hésité à étendre cet univers à travers différents mediums, que ce soit via des bandes-dessinés ou encore des jeux vidéo. Prochaine étape, le cinéma ? Ce n'est pas impossible.

Si Scott Marder (producteur) a reconnu à Digital Spy qu'un tel projet "serait intimidant", il a rapidement précisé que ça n'était pas inconcevable, "Je ne serais pas vraiment choqué s'il devait y en avoir un qui sorte des cartons un jour". Une nouvelle particulièrement excitante ? Oui, mais il est encore trop tôt pour s'emballer.

Un projet compliqué

Le producteur l'a ensuite rappelé, il est aujourd'hui satisfait de ce que propose la série, "J'ai déjà l'impression que chaque épisode est comme un film". Surtout, là où l'équipe créative souffre déjà beaucoup quand il s'agit de renouveler/rafraîchir Rick & Morty chaque année afin de continuer à surprendre le public (ce qui explique les longues attentes entre les différentes saisons), un tel projet pourrait nécessiter, en parallèle, une dose de travail plus conséquente et lourde, "Un film devrait être l'équivalent d'une trilogie. On charge déjà tellement les histoires. Ca devrait être vraiment épique". Pas sûr que Justin Roiland et Dan Harmon souhaitent s'infliger ça.

Des propos confirmés par Spencer Grammer (la voix US de Summer), qui a de son côté ajouté qu'elle n'était même pas certaine de voir la plus-value d'un film, "Je trouve qu'il y a déjà beaucoup de choses dans les épisodes qui sont canons, qui permettent à la série de grandir au fil des saisons. Ca serait difficile de se sentir satisfait avec un simple film". Vous l'aurez compris, tant que la série sera toujours diffusée et aura encore des choses à raconter, un film Rick & Morty pourrait être une fausse bonne idée. Il faudra donc se montrer patient.

Pour rappel, la diffusion de la saison 5 de Rick et Morty débutera le 21 juin.