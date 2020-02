Rick Cosnett (The Flash) fait son coming out : "Je me suis fait la promesse de vivre ma vérité"

Rick Cosnett révèle son homosexualité

Trois ans après Keiynan Lonsdale (Wallie), c'est au tour d'un autre acteur de The Flash de faire son coming out publiquement : "Pause dramatique... Je suis gay. Je voulais simplement que tout le monde le sache parce que je me suis fait la promesse de vivre ma vérité chaque jour", confie Rick Cosnett (vu aussi dans Quantico et The Vampire Diaries) sur Instagram avant d'ajouter : "Parfois, c'est quelque chose de très difficile à faire quand vous avez, sans même vous en apercevoir, toutes ces idées inconscientes depuis l'enfance, à cause de la société et de la vie en général. Alors voilà. Je suis certain que la plupart d'entre vous le savaient déjà. Et oui, c'est tout ce que j'avais à dire."