Ricardo Chavira : que devient l'interprète de Carlos dans Desperate Housewives ?

Depuis la fin de Desperate Housewives (fais notre quiz pour savoir si tu te souviens bien de la fin de la série), certains acteurs ne font plus trop parler d'eux. Et pourtant, ça ne les empêche pas de continuer leurs carrières ! Bientôt 10 ans après la fin de la série culte, ils ont donc tous tourné la page. Et Ricardo Chavira a enchaîné les rôles, la preuve.

Que devient Ricardo Chavira alias Carlos Solis ?

Depuis 2012, Ricardo Chavira a joué dans de nombreuses séries. En plus d'avoir joué les guests, il a aussi tenu des rôles principaux ou bien secondaires. On a par exemple pu le voir dans Welcome to the Family en 2013, dans la série Bad Teacher et dans Castle. En 2016, il retrouve Eva Longoria dans la série Telenovela. L'année suivante, il a enchaîné les rôles avec des apparitions dans Santa Clarita Diet, Jane the Virgin et Scandal. On a aussi pu le voir dans Hawaii 5-0, Rise et Kevin Can Wait.