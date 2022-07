Résultats Bac 2022 en ligne : découvre tes résultats (et ceux de tes amis)

Après des épreuves qui ont fait marrer les internautes (coucou le bac de philo et le bac pro avec le mot ludique) et des gros fails (comme le coup du prof qui a fait réviser le mauvais programme à ses élèves), les lycéens vont être délivrés. Enfin, ceux qui ont réussi leurs épreuves. Les résultats du Bac 2022 sont enfin en ligne et PRBK est là pour te les donner sans attendre.

Les résultats du Bac 2022

Pour découvrir si tu as le bac ou bien si tes amis sont admis, retrouve l'outil de Studyrama ci-dessous. Il te suffit de te munir de ton nom et ton prénom et de bien sélectionner ton académie. Pour info, les résultats du bac 2022 seront disponibles entre 8h et 10h selon les académies. Pour découvrir en ligne les résultats du bac général, du bac technologique et du bac pro, ça se passe ci-dessous :

Cette année, 709 399 lycéens passaient le baccalauréat. Parmi eux, 53,7% passaient le bac général, 26,3% passaient le bac pro et 20% présentaient le bac technologique. Pour ceux qui sont admis (ou recalés), c'est donc déjà les vacances. Pour les autres, les rattrapages auront lieu du 6 au 8 juillet.