Bac pro 2022 : les élèves en PLS devant le mot "ludique", Louise vénère tout le monde... les tweets qui nous ont fait rire

Alors que l'épreuve de philosophie du Bac 2022 est attendue ce mercredi 15 juin pour les élèves en filière générale, les lycéens en filière pro ont passé des épreuves ce mardi 14 juin 2022. Et ce matin, ils ont été choqués par le texte de l'épreuve de français. Beaucoup de twittos qui ont passé l'épreuve du Bac pro ont avoué ne pas savoir ce que veut dire "ludique" et se sont énervés contre Louise, un personnage du texte. Récap des tweets les plus drôles !

Le mot ludique dans le bac de franais #Bacpro2022 pic.twitter.com/i1LzSr2Opk — mus (@musstafa0354) June 14, 2022

Bac de franais termin mais putain a voulait dire quoi "ludique"???? Sinon le reste a va j'ai gr — Pessi (@MusbenzeBO) June 14, 2022

Quand j'ai su que le fameux mot Ludique voulait dire "Amusant" #Bac2022 pic.twitter.com/i7T0379kiB — anaiss.hyr (@Anaishyr09) June 14, 2022

Donc la j'ai rdig 40 lignes pour que j'apprenne que le mot ludique n'est pas la mme que lucide ... t'faon les Louise sont toutes des putes #Bac2022 — Y (@LuminYss) June 14, 2022

Mdrrr je viens de croiser une meuf au tlphone avec a mre, elle tait en train de pleurer parceque elle a pas compris le mot "ludique" trop marrant le bac — Franois (@FCroisy) June 14, 2022

Moi aprs avoir lu la dfinition de ludique sur Google #Bac2022 pic.twitter.com/hCp0T8Fp3Q — (@holyviaaa) June 14, 2022

Ce bac de franais tait ludique — Dylan (@SHdydymon250) June 14, 2022

>> Bac 2022 : fin des épreuves communes, le contrôle continu comptera vraiment pour 40% << Les twittos clashent Louise, la nounou du texte dans l'épreuve de français Cette même épreuve de français a aussi marqué les esprits des lycéens avec l'histoire de Louise, une nounou. "Myriam a engagé Louise comme nourrice de ses deux jeunes enfants Mila et Adam" est-il écrit. "Expliquez ce que veut dire 'jouer vraiment' pour Louise" est-il notamment demandé, ou encore "Comment évolue la stratégie de Mila au fur et à mesure du jeu de cache-cache ?". Une garde d'enfants et une partie de cache-cache qui ont choqué les twittos. Là aussi, les tweets étaient à mourir de rire.

Louise pendant le cache cache quand les enfants l'appelaient #Bac2022 pic.twitter.com/rmMQFgNRcB — Yoann (@NaY_on_) June 14, 2022

Louise qui sort de sa cachette #Bac2022 pic.twitter.com/wbdIqO8vla — La Prcision (@MouigniYmane) June 14, 2022

Le bac de franais wAllah de l'eau MAIS LOUISE WALLAH TU FAIS PEUR SALE DGNRE DU CERVEAU VA TE FAIRE SOIGNER — kaw (@kaouutar212) June 14, 2022

Pov : Louise est morte touffe dans son panier linge #Bac2022 — kyliann (@Kyliannx) June 14, 2022

Mila et Adam quand ils ont trouver Louise ct du linge sale #Bac2022 #LudiqueNTM pic.twitter.com/8uqWOkJOtk — NVHTE (@grxxmpy) June 14, 2022