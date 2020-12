Ready Player One 2 : l'auteur confirme la suite

C'est en 2018 que Ready Player One est sorti au cinéma. Adapté du roman du même nom d'Ernest Cline publié en 2011, il nous plonge en 2045 dans un monde où les gens s'échappent de la dure réalité en allant dans un monde virtuel nommé OASIS. Après la mort de son créateur, les utilisateurs vont se lancer dans une quête pour devenir le nouveau propriétaire de ce monde. Parmi eux, on retrouve Wade joué par Ty Sheridan. Le 24 novembre dernier, Ernest Cline publiait la suite, Ready Player Two, dont l'adaptation est bien en route selon lui !

Une suite à venir pour Ready Player One

Cette semaine, Ernest Cline a dévoilé à Inverse qu'un film adapté de son roman Ready Player Two était en préparation. "C'est à un stade précoce pour le moment puisque Hollywood est un peu dans le flou en ce moment." a-t-il confié au site. Une chose qui devrait faire plaisir à Ty Sheridan qui avouait récemment qu'il ne savait pas encore si une suite était au programme. "Je peux vous dire que sur le tournage du premier film, tout le monde s'est amusé. Nous avions parlé de la possibilité de faire un Ready Player Two durant le tournage de Ready Player One" a assuré l'auteur. Le projet de film n'en est donc qu'à ses débuts mais les studios seraient bien intéressés pour raconter la suite des aventures de Wade Watts.

De quoi parle Ready Player Two ?

Mais alors, que se passe-t-il dans le second roman ? Attention spoilers ! L'action reprend seulement 9 jours après la fin du premier livre (et donc du film), suite à la victoire de Wade qui a réussi à résoudre l'énigme de Halliday et est devenu le propriétaire d'OASIS. Wade va alors découvrir une nouvelle technologie qui rend l'expérience encore plus réaliste mais qui pourrait avoir de graves conséquences si elle tombe entre de mauvaises mains. Wade va devoir suivre les indices mais ne sera pas le seul sur la piste de cette nouvelle technologie.