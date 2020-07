Ready Player One 2 : la suite de l'histoire débarquera cet automne en livre

Ready Player Two au programme

Vous avez adoré le film Ready Player One de Steven Spielberg sorti en 2018 au cinéma ? Ça tombe bien, cette histoire aura bientôt le droit à un nouvel épisode. Toutefois, n'espérez pas le retrouver au cinéma (en tout cas, pas pour l'instant), c'est bien dans les librairies qu'il faudra se rendre afin de le découvrir.

Et pour cause, ce n'est pas un secret, Ready Player One était adapté du livre éponyme de Ernest Cline sorti en 2011. Et à l'époque, bien avant que le papa de E.T. ne s'en mêle, le roman avait déjà connu un succès monstre en restant plus de 100 semaines dans la liste du "New York Times bestseller", au point de trouver ensuite sa place dans le classement des 100 livres préférés de tous les temps des Américains établi dans l'émission The Great American Read. La classe.

Une vraie suite détachée du film

Autant dire que ce nouveau roman est extrêmement attendu du public. Ainsi, sortez votre agenda et notez : c'est le 24 novembre prochain que le livre Ready Player Two débarquera. Malheureusement, à l'heure actuelle, seul le titre de ce projet est connu. On ne sait toujours pas de quoi parlera cette histoire, ni si elle sera portée par les mêmes personnages.

La seule indication que l'on a aujourd'hui, c'est que ce roman sera véritablement le prolongement du premier et, par conséquent, ne devrait pas nous plonger dans un prequel. Lors d'un entretien accordé au Hollywood Reporter en 2018, Ernest Cline révélait, "J'ai commencé à écrire la suite l'an passé, alors que le tournage du film se terminait. (...) J'ai toujours eu l'intention d'écrire plus de choses sur cet univers. (...) Voir Steven Spielberg donner vie et visualiser cette première histoire, ça m'a forcément inspiré quand j'ai dû retourner dans ce monde." Par ailleurs, détail très important, l'auteur a précisé que ce nouveau bouquin sera avant tout écrit pour les lecteurs et non les spectateurs, "Je tente vraiment d'écrire une suite au livre et non au film. Car le film a changé des choses. C'est donc difficile de garder ces 2 versions différentes dans ma tête."

On sait déjà quoi demander à Noël.