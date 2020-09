Ready Player One 2 : un nouveau film au cinéma ? Tye Sheridan se confie

Un mois avant Noël, les fans de Ready Player One seront aux anges. Le 24 novembre prochain, Ernest Cline - l'auteur du célèbre livre, publiera en effet Ready Player Two, la suite de cette cultissime histoire. A ce jour, aucun détail n'a encore filtré sur l'intrigue à venir, mais l'acteur Tye Sheridan souhaite déjà voir ce nouveau roman être adapté au cinéma.

Ready Player Two au cinéma ?

Interrogé par ComicBook sur son rapport avec l'oeuvre d'Ernest Cline, l'interprète de Wade dans le film de Steven Spielberg sorti en 2018 a notamment répondu, "Tout le monde me demande 'est-ce qu'il va y avoir une suite ?' car tout le monde est au courant qu'Ernest Cline va sortir un deuxième livre. J'aimerais avoir la réponse, et les gens peuvent spéculer autant qu'ils veulent, mais la vérité est que je ne sais pas du tout quel est plan ici".

Cependant, le comédien ne sait peut-être pas ce qu'il se passe dans la tête des dirigeants de Warner Bros, mais il sait déjà ce qu'il veut, "Mes doigts sont croisés [pour une suite]. Je trouve que c'est un excellent film et j'ai adoré travaillé dessus. Donc oui, j'espère que l'on va pouvoir en faire un deuxième".

Avec "seulement" 580 millions de dollars de recettes récoltés au box-office dans le monde pour un budget estimé à plus de 150 millions de dollars, le film Ready Player One n'a malheureusement pas été le grand succès de l'année 2018. Néanmoins, l'oeuvre reste très populaire auprès du public et le long-métrage de Steven Spielberg a reçu des critiques plutôt positives. L'espoir d'un nouveau film est donc bien réel, on croise nous aussi les doigts.