Rayane Bensetti dévoile les coulisses de son nouveau projet avec TF1, Il était une fois à Monaco

Il était fois à Monaco pour Rayane Bensetti

Après Clem, Joséphine, ange gardien, ou encore Pep's, Danse avec les stars 5 et Coup de foudre à Jaipur, Rayane Bensetti retrouve TF1 pour sa nouvelle fiction intitulée Il était une fois à Monaco. L'histoire ? Mehdi (Rayane Bensetti), encore coincé chez sa mère à 30 ans malgré son Bac+5, va voir sa vie basculer après avoir remporté une partie de poker en ligne.

Cette victoire l'emmènera de sa banlieue parisienne jusqu'à Monaco pour participer à un tournoi prestigieux. Pour se fondre dans la masse, Mehdi se fera passer pour un prince marocain, mais son mensonge sera mis en danger lorsqu'il rencontrera la belle Elena, jouée par Anne Serra.

"J'en ai rêvé"

Ce rôle est très différent de ce qu'a eu l'habitude de jouer l'ex-acteur de Clem : "c'est le premier rôle un peu plus homme. J'ai pas de cartable là", a confié Rayane Bensetti dans 50' inside avant de partager les coulisses. Un premier rôle plus homme avec certains avantages comme tourner dans des endroits de luxe, dans des tenues classes et réaliser une arrivée en hélicoptère : "on n'a pas tout le temps l'occasion de faire ce genre de choses dans un film, c'est une première. Une arrivée James Bond, hélico (...) j'en ai rêvé." Le tournage de Il était une fois à Monaco s'est déroulé du 15 juin au 10 juillet : le téléfilm arrivera prochainement sur TF1.