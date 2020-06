Rayane Bensetti de retour à la télé, son nouveau projet dévoilé

Après avoir abandonné le petit écran pour le grand malgré ses premiers succès dans le monde des séries sur TF1 (Pep's, Clem, Joséphine...), Rayane Bensetti va prochainement effectuer son grand retour à la télévision. Dans un communiqué, la chaîne a en effet annoncé son casting pour Il était une fois à Monaco, un nouveau téléfilm événement très intrigant.

Nouveau projet télé pour Rayane Bensetti

Au programme ? Celui qui a récemment prêté sa voix au Roi Lion se glissera ici dans la peau de Mehdi, un jeune adulte sur-diplômé (Bac+5) encore coincé chez sa mère, sans certitude pour son avenir, qui verra sa vie prendre un étrange tournant à la suite d'une victoire sous forme d'électrochoc lors d'une partie de Poker en ligne. Décidé à poursuivre sur cette lancée, il se rendra à Monaco et se glissera dans la peau d'un faux prince marocain afin de participer à un nouveau tournoi prestigieux. Un mensonge qui va dans un premier temps l'amuser mais qui va rapidement lui peser, la faute à sa rencontre avec Elena, une mystérieuse réceptionniste...

Le tournage ayant débuté ce lundi 15 juin, on ne sait pas encore à quelle date ce téléfilm débarquera sur TF1. Néanmoins, on est déjà assuré d'une chose : pour cette comédie romantique, Rayane Bensetti sera particulièrement bien entouré avec un casting également composé de Anne Serra (Le Lion), Valérie Dashwood (Profilage), Antoine Duléry (saga Camping), Gladys Cohen (saga La vérité si je mens) et Chantal Ladesou (C'est quoi cette mamie ?).

Et si vous n'avez pas envie d'attendre la diffusion sur TF1 pour découvrir les premières images de ce téléfilm, on ne peut que vous conseiller de suivre l'acteur sur Instagram. A en croire sa récente story, il semble prêt à partager tous les coulisses de ce tournage !