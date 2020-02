Ray Donovan annulée et... déjà de retour ? Liev Schreiber parle d'une suite

A la surprise générale, Showtime - chaîne du câble aux USA, a décidé d'annuler la série Ray Donovan au terme de sa saison 7, alors même que les créateurs prévoyaient de conclure son histoire en saison 8. Une annonce inattendue et tardive - le dernier épisode a été diffusé le 19 janvier dernier, qui n'a donc pas permis aux scénaristes de mettre un point final à toutes les intrigues, ce qui a logiquement énervé les fans et l'équipe créative.

Liev Schreiber remercie les fans

Une semaine plus tard, les choses semblent finalement avoir évolué positivement. Là où David Hollander, le showrunner, confiait récemment être prêt à reprendre Ray Donovan ailleurs, Liev Schreiber - l'interprète du héros principal de la série, a cette fois-ci profité de son compte Instagram pour teaser une bonne nouvelle.

Ce mercredi 12 février, le comédien a en effet posté un long message afin de remercier le public pour son soutien après cette annulation : "C'est difficile de décrire à quel point c'est puissant pour nous, membre de la famille Ray Donovan, de ressentir cet incroyable amour et ce soutien que vous nous avez apportés depuis l'annonce de l'annulation de Ray."

La série finalement de retour ?

Puis, comme si de rien n'était, il a ensuite clairement sous-entendu que la série avait de grandes chances de bientôt revenir : "Ce qui est encore plus fou, c'est qu'il semblerait que vos voix aient été entendues. Il est trop tôt pour dire comment ou quand, mais avec un peu de chance et votre soutien, il y aura encore plus de Ray Donovan. Donc à tous ceux qui se sont battus, MERCI !"

Comme le précise Liev Schreiber, il est encore trop tôt pour savoir si la série aura le droit à de nouveaux épisodes ou un simple téléfilm final, ni si Ray Donovan sera de retour sur Showtime ou sur une autre chaîne/plateforme. Néanmoins, cette promesse de suite suffit à faire notre bonheur et c'est tout ce qui compte pour le moment.