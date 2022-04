Ranking of Kings, Mashle, Sakamoto Days... Les sorties mangas d'avril 2022

Ranking of Kings - Tome 1 (Ki-oon)

Date de sortie : 07/04/2022

Prix : 7,65€

Au programme ? Fait rare en France, cet univers imaginé par Sosuke Toka a d'abord été découvert du grand public grâce à sa récente (et incroyable) adaptation en anime, disponible sur Crunchyroll. Dans cette histoire aussi poétique que vibrante, qui mêle habilement les valeurs de sagesse, de dévotion, de bravoure mais également de résilience, on y suit le parcours de Boji, un jeune petit prince sourd et muet, à l'opposé de son père - le Roi Bosse à la force Herculéenne. Mais alors que ce dernier décède, Boji - régulièrement la cible de moqueries et considéré comme trop faible et peu crédible pour un tel rôle, se voit éjecter de sa succession par son jeune frère. Pas de quoi lui faire perdre son sourire éternel, Boji - accompagné d'une ombre très spéciale, part alors en quête avec pour objectif de devenir le meilleur roi au monde. Petite précision importante : si l'histoire reste aussi efficace sur papier qu'à l'écran, préparez-vous néanmoins à des dessins nettement moins maîtrisés. A l'instar de ONE (One Punch Man), Sosuke Toka est plus scénariste que dessinateur dans l'âme.