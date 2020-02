Raiponce de retour... dans un film en live-action ?

Raiponce en live-action ?

Après un film d'animation sorti en 2010 au cinéma (Raiponce), puis un court-métrage en 2012 (Le Mariage de Raiponce), puis une série en 2017 (Raiponce, la série) et un téléfilm la même année (Raiponce : Moi, J'ai Un Rêve), la princesse Disney aux plus longs cheveux du monde pourrait bientôt avoir le droit à un nouveau projet.

C'est le site TheDisinsider - souvent bien informé sur l'actualité du studio Disney, qui révèle l'information : "Avec les nombreux succès au box-office ou sur Disney+ de ses remake en live-action, ce n'est pas une surprise d'apprendre que le studio serait en train de préparer un film Raiponce en live-action". Effectivement, après les succès de Dumbo, Le Roi Lion et Aladdin en 2019, puis la sortie prochaine de Mulan, un tel projet sonne comme une évidence, d'autant plus quand on connait l'importance du film dans le renouveau du studio.

Une réécriture de l'histoire ?

Néanmoins, là où ce projet pourrait nous surprendre, c'est dans son histoire. Le site le précise, "On ne sait pas encore si ce film aura un lien avec la franchise Raiponce, notamment avec le film de 2010". Autrement dit, plus qu'un remake du film d'animation, ce projet pourrait potentiellement nous raconter une autre histoire (un peu à la façon de Dumbo). Nouvelle origine ? Véritable suite ? Le mystère reste entier.

Pour le moment, aucun réalisateur n'est encore attaché au film et le casting n'est pas encore lancé (en VO, Mandy Moore et Zachary Levi participaient au doublage). Tout ce que l'on sait, c'est que c'est la scénariste Ashleigh Powell (Casse-Noisette et les Quatre Royaumes) qui a été choisie pour écrire l'histoire, qui n'en est donc qu'à ses débuts. Patience.