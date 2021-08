Quotidien de retour : nouveaux chroniqueurs, nouvelles rubriques... Toutes les nouveautés

Des nouvelles chroniques au programme

On ne connaît pas encore le nom de la nouvelle chronique d'Anne Depetrini, mais le communiqué de presse indique qu'elle "prendra le pouls des nouveaux phénomènes de société". Idem pour celle d'Antoine Bristielle, on sait simplement qu'il "analysera l'opinion des français à la veille de l'élection". Quant à Nicolas Fresco, il aura "une chronique humoristique sur les influenceurs".

Autre nouvelle chronique : "le 20h15 Express", un "nouveau rendez-vous d'images" présenté par Paul Gasnier. Ce dernier, notamment passé par Envoyé spécial et Complément d'enquête sur France 2, 66 minutes sur M6, Canal+ et Arte, était arrivé en 2020 dans Quotidien. Lui et son équipe de reporters sur le terrain couvriront "l'élection présidentielle, la com' politique, les faits de société et les événements internationaux...".

Ce sera aussi l'occasion de retrouver le supplément "Week-end" du vendredi, "avec de la musique en live, des conseils lecture, des conseils sexe, l'actu de la mode avec Marc Beaugé, l'actu des fourneaux avec Juan Arbelaez, la rubrique "Silence" de Jenna Castetbon et "La Mondaine" de Clémence Majani".

Un nouveau plateau sans public

Et ce n'est pas tout, le décor de l'émission va aussi changer. Yann Barthès a en effet évoqué le nouveau plateau pour cette saison auprès de 20 minutes. Et il a aussi révélé que le tournage se ferait sans public, là aussi une nouveauté depuis la pandémie de Covid-19. "On préfère ne pas faire revenir le public pour l'instant, parce qu'on ne veut pas prendre le risque de devoir l'enlever à nouveau au bout de deux semaines" a-t-il indiqué.

"Il y a une contrainte technique aussi : il n'y a plus de gradin sur le nouveau plateau" a continué d'expliquer Yann Barthès, "Mais on a décidé qu'il pourrait y avoir du public lors d'événements exceptionnels. Par exemple, bientôt, on recevra Ed Sheeran. On pense faire venir des spectateurs et spectatrices, avec pass sanitaire, avec les mêmes contraintes que les théâtres et cinémas. Cela va faire bizarre parce que, cela fait 1 an et demi qu'il n'y a plus d'applaudissements en plateau. Il y a une ambiance différente, un son différent".