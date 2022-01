QUIZ Shemar Moore : vrai ou faux, connais-tu vraiment l'acteur ?

Shemar Moore a joué dans Amour Gloire et Beauté ?

Shemar Moore a déjà joué un super-héros culte de DC ?

Enfant, il a vécu plusieurs années en Suède avec sa mère ?

Malgré son succès, il vit encore dans un appartement de 45m² à Los Angeles.

Il s'est fait faire un tatouage en lien avec la série SWAT ?

Il a obtenu une bourse universitaire grâce à ses performances au basket ?

Il était en froid avec l'acteur Thomas Gibson (Hotchner) durant Esprits Criminels ?

Il réalise 400 abdos par jour pour s'entretenir physiquement.

Dans les années 90, il était payé 1500$ par jour par une entreprise de maillots de bain pour en faire la promo ?

Il a participé à l'émission Les Anges de la télé-réalité sur NRJ12 ?

457 épisodes dans Les Feux de L'Amour, 252 épisodes dans Esprits Criminels, bientôt 100 épisodes avec SWAT et toi, avec ton score minable, tu avoues ne rien connaître de Shemar Moore. Quelle indignité. Tu viens de briser son ego...

Correct (comme le jeu d'acteur de Shemar Moore)

Est-ce que tu suis principalement Shemar Moore pour son physique, plus que pour ses talents d'acteur et sa vie formidable ? La réponse est vite répondue avec ton score. Mais bon, ne t'inquiète pas, on n'est pas là pour te juger.