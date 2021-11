QUIZ Quel autre acteur a failli jouer dans ces films et séries cultes ?

Hunger Games, Twilight, Hannah Montana ou encore Grey's Anatomy, ces séries et films devenus cultes auraient pu être très différentes. Eh oui, certaines stars de ces hits ont bien failli ne pas décrocher le rôle qui les a fait connaître au grand public. Mais quels acteurs ont failli jouer dans les plus grosses sagas, séries ou films ? PRBK t'a préparé un quiz pour que tu puisses le découvrir tout en faisant appel à tes talents de déduction. A toi de jouer !

Quel autre acteur a failli jouer dans ces films et séries cultes ? Quelle autre actrice a failli jouer Hannah Montana ? Qui aurait pu jouer le Docteur Mamour dans Grey’s Anatomy à la place de Patrick Dempsey ? Quelle actrice de Pretty Little Liars a auditionné pour jouer Katniss dans Hunger Games ? Qui a failli jouer Jack dans Titanic ? Quel autre duo aurait pu incarner les héros de La La Land à la place d'Emma Stone et Ryan Gosling ? Quelle star a refusé le rôle d’Elena dans The Vampire Diaries ? Quel acteur a failli jouer Captain America à la place de Chris Evans ? Quelle star d’une autre saga a failli jouer Bella dans Twilight ?