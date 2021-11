QUIZ Quelle star a signé cet autographe ? Attention, les yeux !

Oui, les autographes, c'est un peu (voire beaucoup) ringard. Et en plus, certaines stars signent tellement bizarrement qu'il est impossible de deviner qui se cache derrière la signature. Et justement, ça nous a donné une idée de quiz !

Après notre quiz spécial séries de Netflix et géographie, notre test ultime sur Demon Slayer ou encore le quiz sur Dylan et Cole Sprouse, voici notre nouveau test : sauras-tu deviner quelle célébrité se cache derrière chacun des autographes ? Spoiler : c'est compliqué !