QUIZ Squid Game, Bridgerton... sauras-tu placer sur une carte la ville où se déroule cette série ?

Où débute l'action de Squid Game ?

Où se déroule le braquage de la saison 1 de La Casa de Papel ?

Où se déroule l'action de la saison 3 de You ?

Où se passe La Chronique des Bridgerton ?

Où les Pogues galèrent-ils dans Outer Banks ?

Où se déroulent les aventures de Lupin et d'Emily ?

Où se passe Qui a tué Sara ?

Où se déroulent les jeux mortels d'Alice in Borderland ?

Où a lieu la série Blood and Water ?

Et pour finir, où a lieu l'action principale de Disparu à jamais ?

On espère que tu as au moins eu 1 point pour Paris sinon, c’est la lose totale.

Pas ouf

Ce n’est pas catastrophique mais pas exceptionnel non plus. Disons que tu as sauvé les meubles et c’est déjà pas mal.