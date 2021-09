As-tu vraiment progressé en japonais grâce aux anime ? Le test ultime

As-tu vraiment progressé en Japonais grâce aux anime ?

Que veut dire "Baka" ?

Que signifie "Moshi moshi" ?

Comment écrit-on "meurs" en japonais ?

Quelle couleur n'existe pas ?

Comment dire "formidable" / "incroyable" en Japonais ?

Comment sont appelés les doubleurs au Japon ?

Lequel de ces mots n'est pas une insulte ?

Quelle traduction des noms des héros de Dragon Ball Z est fausse ?

Quelle traduction est la plus fidèle pour "Itadakimasu" ?

Pas mal !

Ton niveau de japonais c'est l'équivalent du "yaourt" quand tu chantes une chanson en anglais, mais c'est déjà un bon début. Comme le prouvent les shnen, à force de persévérance, d'effort et de courage, on ne peut que s'améliorer ! Et puis au pire, tant que tu sais dire "Nani" c'est le principal !