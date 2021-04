Arnaud Laurent : la voix française de Noah Centino et Natsu nous dévoile les coulisses du doublage

Il y a une vraie différence de confort entre un doublage pour un film, une série ou un anime

Concernant les sessions de doublage : tu es seul à chaque fois ou en duo avec un autre comédien ?

Ca dépend des produits sur lesquels on est et aussi de la période. Maintenant, depuis qu'il y a le coronavirus, on est toujours tout seul en tant que comédien. C'est limité à trois personnes dans le studio, les trois nécessaires : le comédien, le directeur artistique et l'ingénieur du son. On ne peut plus être plusieurs à la barre pour des raisons de gestes barrières.

Mais sinon, au-delà de ces problèmes, quand ils ont le temps, le budget et qu'ils le peuvent - sur les séries et les films notamment, les directeurs artistiques aiment bien nous convoquer à au moins 2. Comme ça, ça se répond et on peut vraiment se parler comme sur scène. C'est plus agréable. Alors que pour les anime, très souvent ça se fait tout seul parce qu'il y a moins de temps, moins de budget. Donc on fait les scènes de notre personnage toute la journée et on enchaîne. On ne fait que ça.

Peux-tu improviser des choses sur les projets de doublage ou dois-tu au contraire respecter un cahier des charges ?

On n'a pas forcément de cahier des charges très précis. En général, le texte a été écrit avant et relu par le client avant. Donc normalement, nous en studio, on a juste à dire le texte tel qu'il est, il n'y a pas de problème. Par contre, il arrive parfois qu'il y ait des petits soucis concernant l'adaptation. Que ce soit au niveau des tournures ou d'un manque de texte, ce qui est compliqué à jouer pour nous. Donc souvent en studio on est amené à modifier. Mais on essaie de ne jamais sortir d'une certaine rigueur et de ce qui a été imposé par le client avant. On reste vraiment dans les clous.

Tu doubles à la fois pour le cinéma, les séries ou les anime. Y a-t-il des différences entre ces trois formats ?

Il y a une vraie différence de confort. Tout simplement dans le temps qui est nécessaire pour l'enregistrement d'un produit. Par exemple, un film qui va aller au cinéma, globalement on a 5 à 6 jours de travail pour la totalité du film et tous les rôles. Pour une série, on a 3 épisodes pour 5 jours environ. Et pour les anime c'est encore plus réduit. Il faut être très efficace et aller beaucoup plus vite. On peut moins aller dans le détail.

Sur les films et les séries, on peut voir une fois la scène, l'enregistrer et si ça ne va pas, on peut vraiment la peaufiner, aller plus dans les directives du directeur artistique, et réenregistrer jusqu'à ce que ce soit vraiment parfait. Et parfois, pour les produits où l'on a moins de temps, on est obligé de ne voir la scène qu'une fois et de se lancer. Et on n'a pas forcément le temps d'écouter, il faut faire confiance à l'ingé son et au directeur artistique qui connait ce qu'il se passe.