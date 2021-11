Demon Slayer : es-tu un(e) vrai fan du manga et de l'anime ? Le quiz ultime

En attendant la diffusion de la saison 2 de Demon Slayer, qui débutera officiellement le 5 décembre 2021, on te propose un petit test sur le manga, qui a battu des records de ventes l'an passé, mais également sur l'anime et le film Le Train de L'infini. Attention, il y a quelques pièges à travers certaines questions. Et bien évidemment, hors de question d'utiliser Wikipédia !