QUIZ Outlander : avant la saison 6, te souviens-tu VRAIMENT de la saison 5 ? 8 questions pour le prouver

On a failli attendre ! A cause de la pandémie de Covid-19, la saison 6 d'Outlander a été (très) retardée. La suite de la série avec Sam Heughan et Caitriona Balfe arrive enfin sur Netflix avec un épisode chaque lundi, à compter du 7 mars. Cette sixième saison sera plus courte, toujours à cause de la pandémie, et toujours aussi sombre si on en croit les acteurs.

Mais avant de voir les nouveaux épisodes, il faudrait déjà se souvenir de la saison 5. Et ça, c'est plus compliqué ! PRBK a donc décidé de te préparer un quiz sur les moments forts de la saison précédente. On va voir ceux qui ont vraiment bonne mémoire !

Le quiz sur la saison 5 d'Outlander