QUIZ Koh Lanta, La Légende : as-tu bien suivi cette saison sur et en dehors de l'île ?

Koh Lanta, La Légende, animée par Denis Brogniart et diffusée sur TF1, a été une saison particulièrement suivie à la télé et commentée sur les réseaux. Il faut dire que déjà, ce Koh Lanta All Stars 2021 a changé de jour de diffusion en laissant sa case historique du vendredi soir pour des épisodes diffusés les mardis soirs. En plus de faire réagir avec ce changement, il y a bien sûr les nouveautés imaginées par ALP qui ont permis au jeu de survie de se renouveler encore une fois et a donc ravi les fans de Koh Lanta. Et puis il y a surtout la tricherie de Teheiura, une triche qu'il a reconnu et pour laquelle il a été exclu, qui a énormément marqué cette saison. Les trahisons de Coumba ont aussi choqué de nombreux internautes. Tout comme l'attitude de Claude, qui semble ne plus être le préféré. C'est Ugo qui est le nouveau chouchou des twittos, grâce à ses exploits et son comportement exemplaire.

Mais as-tu vraiment bien suivi cette saison sur et en dehors de l'île ? Te souviens-tu de tout ce qui s'est passé sur le camp de Koh Lanta, La Légende ? Et des polémiques sur les réseaux durant cette saison ? Fais notre quiz PRBK sur ce Koh Lanta All Stars 2021 pour le savoir !