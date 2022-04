QUIZ Clem saison 12 : connais-tu mieux la série que Lucie Lucas et Loup-Denis Elion ? Le test pour les fans !

Connais-tu vraiment Clem ? Quel âge avait Lucie Lucas au début de la série ? A quelle date a été diffusé le premier épisode de Clem ? Quel est le titre de l'épisode dans lequel Matthieu Colina fait sa première apparition ? Combien d'années se sont écoulées après le coma de Clem ? Quel est le prénom du personnage incarné par Rayane Bensetti ? Quel est le nom du premier acteur à avoir incarné Jérôme ? Quel acteur de Scènes de ménages a joué dans Clem ? Dans quelle saison naît Emma ? Combien d'épisodes compte la série, saison 12 incluse ? On ne te félicite pas pour ce score... Si ça peut te consoler, dis-toi que Loup-Denis Elion n'a pas fait mieux. Mais bon, lui n'a pas vu les épisodes. Tu n'es peut-être pas le/la plus grand(e) fan de Clem mais tu ne t'en sors pas trop mal sur ce quiz. On te félicite ! Bravo, tu es un(e) vrai(e) fan de Clem et ça se voit ! Tu connais la série aussi bien que Lucie Lucas et ça, c'est une belle performance.