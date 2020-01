Qui veut dormir dans un château hanté ? M6 recherche des volontaires

Vous voulez vivre "une expérience surnaturelle incroyable"...

Si M6 est plutôt du genre émissions de romance, avec L'amour est dans le pré et Mariés au premier regard, ou émission de mode, avec Les reines du shopping, ou encore sur la déco et l'immobilier, avec Maison à vendre, Recherche appartement ou maison et Chasseurs d'appart, elle a décidé de se lancer dans le style horrifique en 2020. Pour preuve, la chaîne est actuellement à la recherche de couples, duo d'amis ou d'une mère et son fils au fort caractère "pour vivre une expérience surnaturelle incroyable".

... dans un château hanté ?

L'idée ? Passer deux jours complets dans l'un des châteaux les plus hantés de France : le lieu n'a pas encore été dévoilé par M6. Une équipe de tournage suivra les volontaires courageux tout au long du séjour. Flippant ! On en a des frissons rien que d'imaginer l'idée. Après, si vous adorez le paranormal, le Ouija, les films ou les séries d'horreur, comme Conjuring, The Haunting of Hill House ou Amityville, vous avez toutes les raisons d'envoyer vos candidatures sur le site casting.fr. Si ça peut vous donner un peu de motivation, une rémunération est prévue à la clé. Eh bien, bon courage !