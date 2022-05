Qui a tué Sara saison 3, l'intégrale de The Vampire Diaries... le top 10 des séries à voir en mai 2022

The Vampire Diaries, l'intégrale

Tu n'en peux plus de toutes les nouveautés séries et tu veux juste te refaire une série culte ? Bonne nouvelle, les huit saisons de The Vampire Diaries débarquent en intégralité sur Salto. L'occasion parfaite pour retrouver Damon, Elena, Stefan et les autres et replonger dans leurs aventures, cinq ans après la fin du show.

Date de sortie : le 6 mai sur Salto.

The Wilds saison 2

Fin 2020, Amazon Prime Video dévoilait sa série The Wilds dans laquelle un groupe d'adolescentes devait survivre sur une île déserte après un accident d'avion. Mais les choses étaient bien plus compliquées que ça. puisqu'on découvrait à la fin de la saison qu'il s'agissait en fait d'une expérience et qu'un groupe de garçons avait aussi été testé. Cette suite devrait donc en dévoiler plus sur le groupe masculin tout en continuant à suivre les héroïnes qui ont survécu à cette expérience flippante.

Date de sortie : le 6 mai sur Amazon Prime Video.

How I Met Your Father

Après plusieurs projets avortés suite à la fin de la série, How I Met Your Mother a enfin son spin-off, How I Met Your Father. Hilary Duff incarne Sophie, la nouvelle Ted, une jeune photographe qui croit au grand amour. Entourée de ses amis incarnés par Chris Lowell, Francia Raisa ou encore Suraj Sharma, elle va tenter de trouver le grand amour à Manhattan. Changement par rapport à la série originale, la version plus âgée de Sophie n'est pas présente qu'en voix-off mais est bien à l'écran et est incarnée par Kim Cattrall.

Date de sortie : le 11 mai sur Disney+.