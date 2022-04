Le Flambeau : Jonathan Cohen se paye Koh Lanta avec un casting fou et la bande-annonce est dingue !

Jonathan Cohen a encore frappé ! Après Family Business sur Netflix et le film En même temps sorti le 6 avril en salles, il revient aussi bientôt avec la suite de sa comédie déjà culte, La Flamme. Les aventures de Marc reprennent donc mais, cette fois, il n'est plus à la recherche de l'amour : il va s'embarquer dans une émission de survie avec certaines de ses anciennes prétendantes et beaucoup de nouveaux.

Le Flambeau se dévoile dans une bande-annonce et on a tellement hâte !

Présentée en avant-première à CannesSéries il y a quelques semaines, Le Flambeau, les Aventuriers de Chupacabra n'a pas encore de date de sortie sur Canal+ mais la bande-annonce est là. Et c'est tout ce qu'on attendait ! Propulsé dans un milieu hostile pour remporter la somme de 450 euros (!), Marc va devoir abandonner son confort et tenter de survivre. Il retrouvera sur cette île paumée plusieurs prétendantes de La Flamme dont Alexandra (Leïla Bekhti), Anne (Ana Girardot), Soraya (Adèle Exarchopulos) et Chataléré (Camille Chamoux). Son psy joué par Pierre Niney sera aussi présent. Mais de nombreux petits nouveaux arrivent aussi au casting comme Gérard Darmon, Kad Merad, Natacha Lindinger, Mister V ou encore Jérôme Commandeur qui succède à Vincent Dedienne dans le rôle de l'animateur.

Bref, ça s'annonce encore très, très, très drôle et on a déjà vraiment hâte de découvrir cette saison du Flambeau.