Stranger Things saison 4 : Eleven rasée, un méchant flippant et une guerre déclarée dans la bande-annonce

L'attente est bientôt terminée. Près de trois ans après la mise en ligne de la saison 3, c'est le 27 mai 2022 que Netflix débutera la diffusion de la saison 4 de Stranger Things. Débutera ? Oui, car celle-ci sera étonnamment découpée en deux parties avec une deuxième salve d'épisodes attendue le 1er juillet.

Une saison 4 plus sombre pour Stranger Things

Une véritable frustration qui devrait néanmoins être récompensée par une saison 4 absolument épique. En effet, comme on peut le découvrir dans la nouvelle bande-annonce dévoilée par la plateforme (voir dans notre diaporama), les créateurs ont visiblement profité du vieillissement de leurs acteurs pour accélérer l'histoire et plonger les personnages dans une ambiance encore plus sombre et horrifique.

Alors que, sur un plan personnel, nos jeunes héros ne vivront pas la meilleure adolescence du monde (Eleven rejetée dans son nouveau lycée, distance difficile à vivre, amitiés menacées entre Lucas et les autres...), notre bande d'amis préférée va également se retrouver confrontée à une contre-attaque aussi puissante qu'inquiétante de l'Upside Down.

>> Stranger Things saison 4 : des secrets sur Eleven bientôt dévoilés, David Harbour tease la fin <<

Eleven vs le big boss de l'Upside Down

Si l'on se fie aux premières images, le boss ultime de ce monde à l'envers va faire son apparition à l'écran, accompagné de nombreuses nouvelles créatures, et devrait directement viser Eleven ! Pourquoi l'héroïne de Millie Bobby Brown alors qu'elle n'a plus ses pouvoirs ? Le mystère reste entier, mais ça nous promet déjà un affrontement épique avec de nombreux twists particulièrement jouissifs (Max qui se met à voler ?!).

Qu'on se le dise, c'est agréable de voir que Stranger Things va ENFIN passer à la vitesse supérieure et explorer en profondeur la mythologie qui nous était promis dès la saison 1 ! Cette saison 4 s'annonce intense, violente, surprenante, badass et toujours portée par une bande originale incroyable. Après une saison 3 un peu poussive, on est de nouveau prêt à vibrer comme jamais !

Petites choses à retenir de la bande-annonce

- Il y a déjà un ENORME fail dans le trailer avec un faux raccord WTF. Si vous faites attention à la tombe du frère de Max, il y est dans un premier temps gravé Billy (son surnom), puis un peu plus tard William (son vrai nom).

- Hopper est bien vivant et devrait être utilisé en Russie pour... se battre contre des monstres de l'Upside Down. Malgré tout, si l'on se fie au paquet reçu par Joyce, il devrait être en mesure de communiquer avec ses proches aux USA.

- L'armée aura une place importante dans cette saison 4 et devrait utiliser Eleven comme arme principale pour gagner "la guerre". De quoi comprendre qu'elle l'aidera à récupérer ses pouvoirs en repassant par la case "labo" ? C'est possible.

- A ce sujet, on peut justement découvrir une Eleven en mode badass... les cheveux rasés. Un retour à l'ancienne étonnant et prometteur.

- Toujours en parlant de nostalgie, on aura une nouvelle fois le droit à des balades en vélos et à une partie de Donjons et Dragons. Comme quoi, il restera une petite vibe du Stranger Things de la saison 1.

- On l'a dit mais on le répète : Max va se mettre à voler. Sera-t-elle possédée par l'esprit de son frère ?

- Notre bande d'amis va visiblement faire un nouveau tour dans l'Upside Down, chassée par une terrible créature. Et visiblement, Max pourrait ne pas s'en sortir indemne...