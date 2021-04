Qui a tué Sara ? saison 2 : 3 choses que la bande-annonce nous apprend

Alors qu'il faut généralement attendre un an, voire plus, pour découvrir la nouvelle saison d'une série, la saison 2 de Qui a tué Sara ?, elle, arrive plus vite qu'on ne l'aurait imaginé, sur Netflix. Elle a d'ailleurs été tournée en même temps que la saison 1 comme on a pu le constater avec un court trailer dévoilé dans le dernier épisode. Un court trailer qui nous apprend que Sara était dangereuse et qu'elle pourrait bien avoir tué la victime découverte dans le jardin familial des Guzman. Aujourd'hui, une nouvelle bande-annonce de Qui a tué Sara ? saison 2 nous donne de nouvelles infos importantes.

Sara face à son père biologique ?

Dans son journal intime, Sara (Ximena Lamadrid) se demande si elle est aussi "folle que son père" interné en hôpital psychiatrique. On comprend donc qu'elle n'a pas le même géniteur que son frère (demi-frère du coup), Alex (Manolo Cardona). Sara n'a jamais dévoilé ce secret et est partie seule à la recherche de son père biologique.

Elle semble d'ailleurs l'avoir retrouvé puisque dans la bande-annonce, on peut voir l'adolescente face à un homme plus âgé qui lui balance : "Je dois savoir si le sang qui coule dans tes veines est comme le mien." Sara pourrait donc bien découvrir l'origine de ses troubles psychologiques et de son comportement violent et dangereux, mais la grande question reste : le squelette est-il celui de son vrai père ?

Nicandro, le retour

Dans la saison 1 de Qui a tué Sara ?, on apprend très peu de choses sur Nicandro, mis à part qu'il était présent au moment de l'accident de Sara, qu'il était proche de l'ado et qu'il est mort quelques années après. Ce personnage est presque inexistant alors qu'il semble avoir lui aussi cacher quelques secrets... comme sa relation avec Marifer (Elva Velden), l'ancienne meilleure amie de Sara.

Etait-il au courant de sa vraie identité ? A-t-il un lien avec le meurtre de la soeur d'Alex ? En tout cas, il avait l'air au courant de quelque chose car la bande-annonce nous laisse penser qu'on l'a finalement assassiné. Et si Nicandro avait en réalité aidé Sara à faire croire à sa mort ? Une théorie selon laquelle elle serait toujours vivante circule sur la Toile.

Chema, suspect ?

Dans la saison 1 de Qui a tué Sara ?, Chema (Eugenio Siller) rejoint la liste des suspects de la mort de Sara lorsque la petite amie de Rodolfo découvre qu'il est amoureux en secret de son frère Alex et le menace de tout balancer. Rien ne confirme qu'il est réellement à l'origine de l'accident, mais Marifer semble avoir un plan contre lui... pour venger la mort de Sara ? La bande-annonce nous révèle que le personnage de Elva Velden est en réalité proche de Clara, la mère porteuse de Chema, et semble être sa complice car elle l'envoie coucher avec le frère de Rodolfo, qui est donc bisexuel : "Bon travail avec Chema", confie-t-elle. Que cachent les deux femmes ?