Pub Intermarché : la maman est-elle morte ou partie ? On a la réponse

La maman est-elle morte ou partie ? On a la réponse

Comme le rappelle Intermarché dans son communiqué adressé à PRBK, après s'être déjà intéressée à des thèmes forts et importants dans la vie des Français comme "la nécessité de soutenir les soignants (en décembre 2020 avec le film 'jusqu'à mon dernier souffle')" ou encore la lutte "contre la désertification des campagnes (en juin 2021 avec le film 'Un endroit pour vivre')", la marque a cette fois-ci souhaité se concentrer sur une autre facette de notre société.

"Depuis une dizaine d'années, le nombre de familles monoparentales augmente et représente aujourd'hui une famille sur 4. Fait marquant, le nombre de pères à la tête de ces familles est en forte progression", a dévoilé Intermarché. Aussi, la chaîne de magasins et l'agence Romance ont eu l'idée de mettre l'accent sur une telle réalité "avec pudeur, élégance et avec une réalité cinématographique plus que publicitaire".

De fait, à la question "la maman est-elle décédée ou simplement partie ?", la réponse est... la seconde option. "Chaque rupture est différente mais tous les couples qui se séparent sont confrontés à la même question : Comment l'annoncer aux enfants ?, peut-on ainsi lire dans le communiqué. C'est le point de départ de ce nouvel opus de la saga Intermarché où Romance avec la réalisatrice Katia Lewkowicz nous racontent la première soirée 'entre hommes' d'un père avec son fils, leur premier dîner rien que tous les deux, le tout premier repas de leur nouvelle vie. Celui qu'il ne faut surtout pas rater. Le papa fait tout pour faire passer à son fils un bon moment. En attendant le bon moment. Le bon moment pour lui dire. Tout en sachant au fond de lui qu'il n'y a jamais de bon moment pour une mauvaise nouvelle."

Une explication qui devrait soulager et apaiser de nombreux téléspectateurs, pour un spot publicitaire à nouveau brillant. Déjà récompensé six fois depuis 2018 pour ses différentes campagnes, Intermarché nous prouve son talent pour raconter des histoires et nous marquer. Un grand bravo à l'équipe Romance pour ce travail.