PS4, Switch, XboxOne, PC : la sélection des jeux gratuits pour geeker pendant le confinement

Alors que Netflix était l'activité préférée d'un grand nombre de personnes durant le confinement, la plateforme risque aujourd'hui de se faire voler la vedette avec l'arrivée de Disney+ en France. Au moins, il y a de quoi faire en séries, en films ou encore en documentaires, mais certains préfèrent jouer aux jeux vidéo et ils ont raison puisque l'OMS recommande de geeker. On comprend donc pourquoi les ventes de consoles et de jeux explosent pendant le confinement.

Des jeux gratuits pendant le confinement

Si quelques gamers enchaînent les parties d'Animal Crossing : New Horizons ou encore Resident Evil 3, d'autres se rabattent sur les meilleurs jeux mobiles ou attendent The Last of Us Part II, dont la sortie a encore été repoussée. En attendant, une bonne nouvelle devrait leur remonter le moral : de nombreux jeux vidéo sont désormais gratuits sur consoles comme Uncharted 4 : A Thief's End, DiRT Rally 2.0, Pokemon Home, Destiny 2, Fallout : Shelter, Fortnite ou encore Minecraft.

PS4 :

-Uncharted 4 : A Thief's End

-DiRT Rally 2.0

-The Awesome Adventures of Captain Spirit

-Apex Legends

XboxOne, tous les jeux sont à télécharger ICI :

-Fortnite

-Fallout : Shelter

-Adventure Pop

-AirMech Arena

-Battle Ages

-Battle Islands

-Crossout

-Gems of War

-Hawken

-Paladins

-Neverwinter

-Vigor

-Warframe

-Star Trek Online

-The Awesome Adventures of Captain Spirit

-Apex Legends

Nintendo Switch :

-Warface / où le trouver ? Sur l'e-shop de Nintendo

-Pokemon Home / cliquez ICI pour le télécharger

-Dauntless / cliquez ICI pour le télécharger

-Asphalt 9 : Legends / cliquez ICI pour le télécharger

-Angry Bunnies: Colossal Carrot Crusade / cliquez ICI pour le télécharger

-Super Kirby Clash / cliquez ICI pour le télécharger

-Gems of War / cliquez ICI pour le télécharger

-Tetris 99 / cliquez ICI pour le télécharger

-Fortnite / cliquez ICI pour le télécharger

-Paladins / cliquez ICI pour le télécharger

-Fallout : Shelter / cliquez ICI pour le télécharger

-Growtopia / cliquez ICI pour le télécharger

-DC Universe Online / Cliquez ICI pour le télécharger

-Onigiri / Cliquez ICI pour le télécharger

-Brawlhalla / Cliquez ICI pour le télécharger

-Pokémon Quest / Cliquez ICI pour le télécharger

PC :

-Lara Croft and the Temple of Osiris

-Tomb Raider (2013)

-Les Lapins Crétins : Apprends à coder

-League of Legends

-Stones of Solace

-Hearthstone

-The Awesome Adventures of Captain Spirit