Fortnite, Criminal Case, Rayman... La sélection des jeux sur iPhone pour un confinement plus doux

Les jeux les plus connus et les incontournables

L'Organisation Mondiale de la Santé (l'OMS) recommande de jouer à des jeux vidéo pendant le confinement. Et ça tombe bien, parce qu'il y a de nombreux jeux à (re)découvrir sur l'App Store et sur Apple Arcade (le service de jeux par abonnement). A commencer par les stars du jeu vidéo.

Apple vous conseille bien sûr Fortnite, véritable phénomène mondial, mais aussi Minecraft, toujours aussi indémodable. Mais pas que ! Il existe aussi la version mobile de Call of Duty (plus fort que Pokémon GO) pour les fans de tirs, Assassin's Creed Rebellion pour ceux qui préfèrent l'infiltration, FIFA Football pour les accros au ballon rond ou encore Mario Kart Tour (qui a dépassé les 20 millions de téléchargements) pour les nostalgiques qui kiffent le plombier, ses potes et les bananes.

A noter que sur l'App Store et Apple Arcade, vous trouverez aussi des jeux incontournables. Comme quoi ? Candy Crush Saga (et en plus le célèbre jeu de combinaisons de bonbons est dispo avec des vies illimitées), le jeu de course Asphalt 9 : Legends (qui est juste hallucinant niveau graphique et constamment mis à jour avec des nouveautés) et Brawl Stars (jeu de stratégie et d'action).

Les jeux vidéo pour les non gamers

Et celles et ceux qui n'ont pas pour habitude de jouer aux jeux vidéo pourront aussi y trouver leur compte. Les non experts peuvent par exemple s'essayer à Gallery : Coloriage & Déco (si vous aimez les coloriages et la décoration). Transformez-vous en Valérie Damidot 2.0 pour rénover une maison. Les plus solitaires comme Dan Humphrey de Gossip Girl pourront aussi tester le Solitaire - Grand Harvest , une variante "tripeak" du solitaire.

Vous préférez les séries policières à la Bones, Elementary, NCIS : Enquêtes spéciales ou encore New York, Unité Spéciale ? Alors optez davantage pour Criminal Case : The Conspiracy. Le but ? Résoudre des enquêtes en faisant attention aux indices. Et si vous suivez plus des TV shows comme Grey's Anatomy, Chicago Med ou The Good Doctor, alors téléchargez plutôt Is It Love ? Blue Swan Hospital. Il s'agit d'un jeu de romance en milieu hospitalier.

Les jeux exclusifs d'Apple Arcade

Quant aux jeux que vous pouvez trouver en exclusivité sur Apple Arcade, il y en a là aussi pour tous les goûts. Apple a fait une sélection de jeux à tester pendant le confinement sur son service de jeux par abonnement. Cela va de Lego Builder's Journey (pour celles et ceux qui aiment toujours autant les LEGO), au jeu de bricolage Assemble With Care (où vous incarnez une nouvelle habitante de Bellariva qui aide les autres à réparer tout un tas d'objets) en passant par Rayman Mini (de retour dans un auto-runner). A votre iPhone !