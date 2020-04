Les ventes de consoles et de jeux vidéo explosent depuis le début du confinement (et les prix aussi)

Si certains rêvent de sortir et de reprendre le cours de leur vie normale, d'autres ne sont pas mécontents d'être confinés chez eux puisqu'ils peuvent enfin retrouver leur console (PS4, XBOX One, Nintendo Switch...) et profiter d'elle pendant des heures et des heures. L'OMS recommande même de jouer aux jeux vidéo pendant le confinement, avec la campagne #PlayTogether. Une bonne excuse pour geeker même si certains n'ont pas attendu ce rapport pour s'offrir une nouvelle console, de nouveaux jeux, ressortir leur vieille console ou pour continuer leur partie comme avant.

Une progression de 140%

Comme l'annoncent les données du panel GSD, dévoilées par le site Gamesindustry, les ventes de consoles, toutes confondues, ont explosé durant la semaine du 16 au 22 mars : une progression de 140,6%, comparée à la semaine précédente, a été remarquée en France contre 66,1 % en Espagne, 84% en Italie et 250% au Royaume-Uni.

Certains vendeurs tiers profitent même de la situation pour augmenter le prix de la Nintendo Switch : on la trouve à 549 euros sur Cdiscount, 450 euros sur Amazon et 399 euros sur Rakuten selon les infos de Cnews. Elle coûte normalement aux alentours de 349 euros pour info. Le site balance aussi que la PS4 Slim de Sony a grimpé de 100 euros : elle est à 399 euros au lieu de 299 euros, mais ces montants ne semblent pas freiner les gens, qui ont peur de s'ennuyer pendant le confinement.

Les ventes des jeux vidéo explosent aussi

Les ventes de jeux vidéo explosent aussi, surtout depuis la sortie de Animal Crossing : New Horizons. C'est devenu LE jeu du moment ! Le marché est en hausse de 44%, mais durant la semaine du 16 au 22 mars, on comptait déjà l'achat de 4,3 millions de jeux (2,74 millions ont été téléchargés contre 1,56 millions vendus en physique) dans 50 pays européens.

Les ventes physique, elles, ont augmenté de 82%. 70,2% en France depuis l'arrivée d'Animal Crossing : New Horizons : "Beaucoup de personnes ont voulu s'assurer avant le confinement d'avoir du contenu pour s'occuper et se changer les idées", explique le délégué général du S.E.L.L (Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs) dans un communiqué. Les jeux comme Fifa 20 et Call of Duty : Modern Warfare ont aussi participé à cette progression assez impressionnante.