Prime Video propose des dessins animés et séries gratuitement pour les enfants

Prime Vidéo sauve les parents

Le confinement, tout le monde ne le vit pas de la même façon. Il y a ceux qui sont enfermés dans un 20m² à Paris et il y a ceux qui se retrouvent dans une maison avec un jardin. Il y a ceux qui ont des voisins relous qui font du bruit et sortent dehors à n'importe quel moment, et il y a ceux qui font la fête aux balcons. Enfin, il y a ceux qui vivent ça tranquillement en solo/duo, et il y a ceux qui doivent cohabiter avec de nombreux enfants/pré-ados surexcités impossible à calmer.

Bonne nouvelle, alors que Disney+ a récemment annoncé le report de son lancement en France, Prime Vidéo - la plateforme de streaming d'Amazon, a de son côté décidé de voler au secours de nombreuses familles en quête de divertissements à proposer aux plus jeunes afin de gagner quelques heures de tranquillité.

Un catalogue pour les plus jeunes

Comment ? En créant la section "GratuitPourTous" composée uniquement de séries, films et dessins animés destinés aux enfants. Ainsi, on y retrouve aussi bien du Pete le chat que du Peppa Pig, mais également Niko et L'épée de Lumière ou encore The Dangerous Book for Boys.

Par ailleurs, si le catalogue n'est pas encore très épais pour le moment, Première révèle que "Prime Video va enrichir cette section d'autres contenus tous les jours durant les semaines à venir". De fait, si cette offre vous intéresse, il vous suffit simplement de vous rendre à cette adresse https://www.primevideo.com/gratuitpourtous et de créer gratuitement un compte. Une bonne nouvelle en ce temps de crise, ça fait toujours du bien.