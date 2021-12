Pretty Little Liars : Julian Morris (Wren) fait son coming out

Un post dans lequel l'interprète de Wren fait donc son coming out et qui a été commenté par de nombreux acteurs de Pretty Little Liars dont Keegan Allen (Toby), Ian Harding (Ezra), Brant Daugherty (Noel) ou encore Lucy Hale (Aria).

Julian Morris n'est d'ailleurs pas le seul acteur de la série à avoir fait son coming-out après la série. Ashley Benson (Hannah) est sortie avec Cara Delevingne et Tyler Blackburn (Caleb) a révélé en 2019 être bisexuel.

Que devient Julian Morris depuis la fin de PLL ?

Depuis la fin de Pretty Little Liars en 2017, Julian Morris n'a tenu que quelques petits rôles à la télévision. Entre deux saisons de la série, on avait pu le voir dans Once Upon a Time ou encore dans New Girl. Par la suite, il a tenu un rôle dans la saison 1 de The Morning Show ainsi que dans la saison 4 de The Good Fight.