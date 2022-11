Pour un simple pari, ce candidat de télé-réalité se met nu en plein magasin et se fait virer

Vivian Grimigni relève le défi de Julien Bert, il se met nu en plein magasin et se fait virer

Vivian a perdu ! Il a donc dû relever le défi. Et le candidat a joué le jeu, allant jusqu'à se mettre cul nu sur la cuvette des toilettes, en plein magasin devant les clients. "Il a retiré son caleçon" s'est exclamé Julien Bert, choqué et mort de rire, "mais non mais pas à poil ?!". "Vivian arrête, t'es lourd" a lâché l'influenceur qui s'est caché de honte. Et là, la sécurité a débarqué et a viré Vivian du magasin.

Dans les commentaires sur TikTok, les internautes étaient pétés de rire ! "Il a retiré même le caleçon, il me tue", "Vivian, il a pas fait les choses à moitié", "Complètement barge Vivian, il enlève même le calbute, il ma tué", "Tu as eu de la chance Julien que ce soit pas tombé sur toi", "Ils sont incroyables à chaque fois, je pleure de rire", "Vous êtes ouf, j'adore", "Vous êtes géniaux", "Mdr complètement fou mais tellement drôle", ou encore "Franchement, faites plus de vidéos comme ça, c'est trop marrant" ont-ils confié.