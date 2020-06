Pokémon Snap 2 : Nintendo dévoile une suite, première bande-annonce magnifique

En 1999 au Japon (2000 pour l'Europe), sortait un jeu vidéo très spécial sur une console géniale (Nintendo 64) : Pokémon Snap. Son principe ? Rien à voir avec le célèbre jeu popularisé sur Gameboy, aucun duel n'était au programme ici, ce jeu nous plongeait tout simplement au coeur d'un safari photos avec pour mission d'immortaliser 63 créatures différentes issues de cet univers. Le twist ? Ces Pokémon étaient souvent cachés dans des décors aussi riches que variés et il fallait rivaliser d'ingéniosité pour les approcher.

Une suite encore plus riche

Bonne nouvelle, 20 ans et près de 248 246 783 lettres de fans envoyées à Nintendo plus tard, un second opus va ENFIN débarquer sur console. Cela vient d'être officialisé ce mercredi 17 juin 2020, la Nintendo Switch va prochainement accueillir une suite et celle-ci s'annonce au moins aussi cool et dépaysante que le premier épisode. Et pour cause, malgré peu de détails dévoilés par la compagnie à l'heure actuelle (quelle date de sortie ? combien de Pokémon ? gameplay identique ou modifié ?), le premier teaser mis en ligne nous apprend deux choses très importantes.

Premièrement, afin d'éviter une redite du précédent jeu et attirer le plus de fans possible, on aura le droit à des Pokémon issus de nombreuses générations, notamment ceux de la licence Épée et Bouclier sortie en 2019. Il y en aura donc pour tout le monde. Deuxièmement, l'ambiance promet d'être paradisiaque, portée par de jolis graphismes développés par Namco Bandai. A l'instar d'Animal Crossing qui cartonne actuellement, on devrait ainsi adorer se perdre dans ces forêts et ces plages durant des heures où de nombreuses surprises devraient nous y attendre.

Un petit jeu à la cool, parfait pour cet été ? On croise les doigts.