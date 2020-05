Plus belle la vie : retour du couple Sacha et Luna dans les nouveaux épisodes ?

On ne sait pas encore à quel moment France 3 rediffusera des épisodes inédits de Plus belle la vie, mais le tournage de la série quotidienne s'apprête enfin à reprendre à Marseille. A cette occasion, l'acteur Avy Marciano s'est confié sur l'avenir du duo Sacha et Luna.