Plus belle la vie : qui a tué Melmont ? Le coupable enfin dévoilé

Énorme bouleversement à venir au Mistral. Tandis que le petit quartier de Marseille a déjà connu quelques tremblements de terre ces dernières semaines suite à la mort d'Alex Melmont et la découverte de la face cachée de ce psychiatre, les scénaristes nous préparent un ultime twist qui devrait briser le coeur de nombreux fans.

La meurtrière de Melmont dévoilée

Préparez-vous, c'est le 19 septembre prochain, à l'occasion de l'épisode 4108 de Plus Belle la vie, que le nom de l'assassin sera enfin dévoilé sur France 3. Or, comme on peut déjà le découvrir dans un extrait inédit qui fait office de flashback, il s'agira tout simplement de... Sabrina. Oui, vous ne rêvez pas, les auteurs de la fiction quotidienne ont réellement décidé de faire passer l'habituelle gentille serveuse de Plus belle la vie du côté obscure.

Et à la question, "comment en est-elle venue à devenir une criminelle ?", la réponse est simple : tout s'est déroulé lors d'une confrontation qui a mal tourné. Dans l'extrait en question, on peut la voir menacer le psychiatre de balancer ses sombres méthodes sur le net (elle lui reproche notamment un manque d'éthique et d'avoir failli coûter la vie de Stan, son compagnon). Face à ça, Alex Melmont sort alors un pistolet pour la menacer à son tour, mais Sabrina arrive à le désarmer avant finalement de lui tirer dans la poitrine de sang froid.

Désormais, une autre question se pose : que va-t-il se passer pour Sabrina ? Va-t-elle tout avouer à la police ? Va-t-elle confesser son acte à Stan ? Stan va-t-il se dénoncer afin de protéger Sabrina ? Le couple va-t-il fuir Marseille pour échapper à la justice ? Difficile à dire à l'heure actuelle, mais il apparaît évident que plus rien ne sera jamais comme avant pour l'héroïne d'Eléonore Sarrazin.