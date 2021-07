Plus belle la vie : Juliette Frémont enfin de retour ? Juliette Chêne est prête

Un grand retour au Mistral ?

C'est en 2012 que Juliette Frémont est apparue pour la dernière fois au Mistral de Plus belle la vie. Une éternité ? Oui, si l'on se fie aux propos de Juliette Chêne, son interprète. Au détour d'une récente interview accordée à Télé-Loisirs, la comédienne a en effet ouvert la porte à un retour de son héroïne.

Ainsi, après avoir rappelé qu'elle ne gardait que des bons souvenirs de son expérience passée sur la fiction quotidienne de France 3, "Plus belle la vie a été une expérience très intense pour moi, j'étais très jeune, et j'ai beaucoup d'affection pour la série", l'actrice s'est donc tout logiquement montrée prête à reprendre du service dans le futur, "Si la production me proposait un retour sympa, je ne dirais pas non, c'est sûr". Qui a dit que les miracles n'existaient pas ?

"On se tourne autour"

Son message sera-t-il entendu par la production ? A priori, les chances existent réellement. Là où d'anciennes stars de la série ont parfois mal vécu leurs départs, Juliette Chêne a assuré ne pas se trouver dans ce cas-là, "Je ne suis pas partie en claquant la porte, j'ai gardé de bons rapports avec eux". Mieux, les créateurs seraient même sensibles à de telles retrouvailles. La comédienne l'a ajouté, des contacts avec eux auraient déjà eu lieu, "On se tourne un peu autour".

Alors attention, il est encore inutile de s'enflammer, elle l'a rapidement précisé, "pour l'instant on n'a pas de choses à faire ensemble". Néanmoins, cela nous laisse tout de même espérer de belles choses pour l'avenir. Oui, on croise les doigts.