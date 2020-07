Plus belle la vie : de nouveaux décors et la fin du Mistral pour la série ?

Depuis maintenant 16 ans de diffusion à la télévision, les décors de Plus belle la vie sont quasiment toujours les mêmes, à commencer par la célèbre place du Mistral. De quoi motiver Géraldine Gendre (productrice de la fiction) à s'en débarrasser afin d'imaginer quelque chose de nouveau ? Rassurez-vous, il n'en est pas question.

De nouveaux décors pour la série ?

Interrogée sur cette place par Puremedias, "Une des spécificités de "Plus belle la vie" par rapport aux deux autres feuilletons existants, c'est cet immense décor fixe qui constitue la place du Mistral. Est-ce-que vous ne vous sentez pas à l'étroit dans ce décor ?", Géraldine Gendre a au contraire confirmé son attachement à cet élément emblématique de la série, "Pour moi, la place du Mistral constitue un personnage à part entière de la série".

Néanmoins, la productrice l'a aussitôt précisé, les prochains mois pourraient effectivement voir cette place connaître quelques évolutions. Malgré l'envie de préserver les surprises, "Il est encore trop tôt pour en parler", elle a tout de même dévoilé, "Il y a un gros travail de réflexion en cours pour réincarner cette place à l'image et réinvestir des endroits du Mistral qu'on ne voit plus." De quoi forcément nous intriguer.

Un vent de fraîcheur à venir

Une chose est sûr en tout cas, ne craignez pas de voir l'un de vos bâtiments préférés connaître une fin atroce comme l'hôtel Le Select qui avait brûlé il y a quelques années. Si Géraldine Gendre le concède, "Il y aura des changements", rien d'aussi radical n'est à l'ordre du jour, "mais ça sera moins marquant. Tourner différemment, cela ne signifie pas changer de décor ou prendre plus de place."

Elle l'a même précisé, les premiers changements à venir seront surtout dans la façon de filmer les épisodes qui pourront plus facilement apporter un vent de fraîcheur aux intrigues, "Avec les nouvelles conditions sanitaires, on teste des choses auxquelles on avait pensé avant, comme le fait de tourner désormais avec deux caméras (au lieu de trois en intérieur, ndlr)." Et là encore, cela s'annonce prometteur pour la suite de la série.