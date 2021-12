Plus belle la vie : Anne Décis déçue par l'évolution et le (presque) suicide de Luna ? Elle réagit

C'est peu dire que Luna a vécu une fin d'année mouvementée. Alors que l'héroïne incarnée par Anne Décis vient de perdre l'un de ses meilleurs amis suite au départ de Sacha (Avy Marciano) pour Bordeaux, le fille de Mirta a récemment tenté de se suicider, perdue entre son travail et une pesante solitude.

Anne Décis se confie sur l'évolution de Luna

Un acte qui a surpris énormément de fans (en plus de provoquer une terrible catastrophe au Mistral) et qui n'a pas vraiment fait le bonheur de son interprète. Interrogée par Télé-Star sur l'évolution de son personnage et son idée de mettre fin à ses jours, Anne Décis a dans un premier temps assuré, "Je suis toujours ravie quand mon personnage vit des choses fortes", avant de tout de même laisser entendre qu'elle n'appréciait pas toujours les idées des auteurs, "Même si, parfois, je comprends mal un choix scénaristique, essayer de le défendre est un challenge intéressant."

Malgré tout, rassurez-vous, à l'inverse d'Avy Marciano qui a notamment quitté la série à cause du manque d'intérêt ou de cohérence porté à son personnage, la comédienne se sent encore bien dans Plus belle la vie. Elle l'a ainsi précisé, peu importe les choix de Luna, elle se sent chanceuse de pouvoir leur donner vie, "J'ai la chance d'être très bien servie par les auteurs qui semblent toujours me faire confiance." En espérant tout de même que 2022 sera plus joyeuse pour l'héroïne.