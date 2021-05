Pierre Chomet (Top Chef 2021) éliminé : Michel Sarran ému, le candidat s'explique sur leur relation

Ce mercredi 19 mai 2021, dans l'épisode de Top Chef 2021 sur M6, Pierre Chomet a été une nouvelle fois éliminé de l'aventure. Lui qui faisait partie des candidats de Top Chef 2021 avait d'abord été dans la brigade de Paul Pairet, avant d'être éliminé une première fois. Puis il avait son retour avec Bruno Aubin, dans l'émission animée par Stéphane Rotenberg. Pierre Chomet avait alors intégré la brigade de Michel Sarran. Mais il a de nouveau été éliminé, lors des quarts de finale.

Dans l'épisode des quarts de finale de Top Chef 2021, l'épisode a été marqué par l'émotion, les candidats ayant reçu une lettre de leurs parents avant de voir arriver leurs mamans. Mais les épreuves se sont aussi enchaînées pour les candidats, l'émotion laissant place au stress. Le chef Lionel Giraud, doublement étoilé, leur a demandé de préparer une assiette mettant en avant l'algue. Puis Stéphanie Le Quellec, ancienne gagnante de Top Chef, leur a ensuite demandé de mettre à l'honneur le petit pois. Enfin, Pierre et Mohamed ont disputé une épreuve autour de la carotte. Et c'est donc Pierre qui a été éliminé, laissant ainsi Sarah, Mohamed et Matthias se qualifier pour la demi finale de Top Chef 2021.

Top Chef 2021 : Pierre se confie sur sa relation presque "père-fils" avec Michel Sarran

Lors de son élimination, Pierre a avoué : "Je garde le positif", "je me suis fait éliminer assez tôt, j'ai eu la chance de revenir, je suis reparti avec le chef Sarran, et là on a démarré une histoire qui était juste magnifique. J'ai pris beaucoup de plaisir, chef, et je vous remercie vraiment" a-t-il précisé à Michel Sarran. Michel Sarran n'ayant plus de candidat, ce sont les Philippe Etchebest, Hélène Darroze et Paul Pairet qui sont encore en course avec leurs candidats. Mais le départ de Pierre a été particulièrement éprouvant pour Michel Sarran parce que son poulain et lui étaient très proches.

"On a fait un bout de chemin ensemble, on a appris à se connaitre et ça a matché" a confié le juré de Top Chef 2021, "Je ne veux pas que les anciens candidats prennent ombrage de ça, mais je crois que c'est la première saison où il y a autant d'osmose avec le candidat. On s'est amusés Pierre, on a passé vraiment des moments géniaux, je suis triste...". Très ému, le chef a commencé à avoir les larmes aux yeux, puis a fini en pleurs. "Ne pleurez pas !" lui a dit Pierre, lui aussi très touché et au bord des larmes. Michel Sarran a ajouté : "Je suis heureux d'avoir croisé son chemin", avant de devoir arrêter de parler à cause de l'émotion.

Si le départ de Pierre Chomet a tant bouleversé Michel Sarran, c'est parce qu'ils ont créé un lien très fort. Le candidat de Top Chef 2021 a en effet révélé à Télé Loisirs : "On était d'ailleurs encore hier ensemble au téléphone ! C'est clair que Michel Sarran est devenu peut-être pas un ami mais presque. On avait une relation comme un chef avec son sous-chef, dire que c'était une relation père fils c'est peut-être un peu fort mais on a construit quelque chose ensemble, c'est vrai. Le fait qu'on ne soit que tous les deux depuis mon retour dans l'émission, cela a créé un lien. C'est quelqu'un qui compte beaucoup pour moi". "J'ai apprécié travailler aussi avec Paul Pairet, mais avec Michel Sarran c'était quelque chose d'exceptionnel" a-t-il précisé, "C'est un peu comme dans mon couple aujourd'hui : il faut toujours avoir un plus et un moins, c'est une balance à trouver. C'était le cas avec Michel Sarran : d'un côté, ma folie, de l'autre, sa sagesse".

"J'avais un peu peur de faire Top Chef, parce que je ne savais pas l'image que j'allais renvoyer"

Pierre Chomet est ensuite revenu sur son image dans Top Chef 2021. Il avait peur de renvoyer une image négative dans l'émission : "On m'a toujours jugé depuis petit, avec cette petite gueule d'arrogant et de branleur que j'ai... On juge un peu les gens à leur physique, et c'est pour ça que j'avais un peu peur de faire Top Chef, parce que je ne savais pas l'image que j'allais renvoyer". "Je ne suis pas quelqu'un qui se la raconte, j'ai toujours manqué de confiance en moi" a-t-il ajouté, "et c'est pour ça que je me suis effondré... (dans l'épisode des quarts de finale, ndlr) Surtout qu'on ne savait pas du tout que nos proches étaient là !".