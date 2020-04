Peninsula : la bande-annonce terrifiante de la suite du film Dernier train pour Busan

Est-ce vraiment une bonne idée de parler d'un film apocalyptique en pleine crise sanitaire liée à un terrible virus ? Nos angoisses nous disent que non. Néanmoins, il serait également criminel de ne pas vous parler de la bande-annonce de Peninsula - la suite du cultissime Dernier Train pour Busan, tant celle-ci est incroyable.

Peninsula réveille les morts (et nos cauchemars)

C'est bien simple, si vous pensez avoir eu la peur de votre vie devant le premier film de Sang-ho Yeon, ce nouvel épisode va tout simplement vous traumatiser. Située 4 ans après, cette nouvelle histoire prendra place dans un monde laissé à l'abandon où les zombies seront plus nombreux et flippants que jamais, et où les survivants, à la tête d'un nouveau monde, ne seront pas les moins à craindre.

Comme le dévoilent ces premières images, le réalisateur, malgré une touche d'humour toujours agréable, va une nouvelle fois nous en mettre plein les yeux à travers des séquences horrifiques marquantes et terrifiantes (oui, on pense évidemment à cette scène où une horde de zombies avance comme une gigantesque araignée). Violente, sanglante, cruelle, folle... cette suite - portée par de nouveaux personnages, ne nous laissera pas indifférent et nous empêchera de dormir pendant plusieurs jours. On a hâte... et on le regrette déjà.