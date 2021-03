Peaky Blinders saison 6 : un personnage important sera absent de la suite

Charlie Murphy ne participera pas à la saison 6

Tandis que le tournage de la saison 6 de Peaky Blinders - qui sera la dernière, a ENFIN pu débuter en Angleterre après avoir été décalé d'un an, la faute à l'épidémie de Covid-19, on vient d'apprendre qu'un personnage important de l'intrigue en cours ne sera pas de retour.

Au micro de Digital Spy, Charlie Murphy - l'interprète de Jessie Eden (véritable figure historique), a confessé, "Ouais, j'en ai terminé [avec la série]." Et l'actrice l'a précisé, elle n'a pas tourné de scènes bonus en secret, elle ne reviendra réellement pas dans les nouveaux épisodes, "C'était vraiment très cool de jouer dedans. Et j'ai l'impression que ça remonte à une éternité. Ce qui l'est. Ca remonte à déjà 3 ans".

Qui a trahi Tommy ?

Un départ anodin ? Pas tant que ça. Maintenant que l'absence de Jessie Eden est confirmée, cela laisse clairement entendre (même si on s'en doutait déjà un petit peu) que l'on peut rayer le nom de l'héroïne de la liste des suspects concernant l'identité de la personne qui a averti Oswald Mosley (Sam Claflin) du plan de Tommy visant à l'assassiner.

Et à la question, "qui aurait donc pu trahir le héros de Cillian Murphy ?", l'actrice assure ne pas avoir la réponse. Néanmoins, elle pense savoir comment la trouver : "Je pense que vous devez surtout vous demander : qui ne l'aurait pas fait ? C'est de cette façon que vous pourrez faire le tri. Steven Knight [le créateur] est un scénariste incroyable. (...) Donc je pense que c'est avec cet angle, à travers ce processus d'élimination, que vous trouverez".