Paul Pairet (Top Chef 2020) : voilà pourquoi le chef porte toujours une casquette

Il explique les raisons qui le pousse à garder la casquette

Interrogé sur sa casquette par Le Parisien, le nouveau juré de Top Chef 2020 a d'abord expliqué : "La toque, ce n'est pas ma came. Et ce n'est pas très pratique". C'est d'abord pour cette première raison que Paul Pairet ne quitte pas son accessoire. "Elle est coupée comme celle de l'armée chinoise, époque Mao" a-t-il même détaillé, visiblement très content de son design, "Même si je n'ai pas forcément une approche militaire".

"Ça fait 30 ans que je porte une casquette en cuisine" a-t-il aussi indiqué. La deuxième raison de la garder, ce serait donc par habitude après tant d'années. La troisième raison, c'est que "je ne la quitte plus depuis que j'ai moins de cheveux". Et enfin, Paul Pairet a conclu : "Quand j'en change, on ne me reconnaît pas. Ma casquette est plus connue que moi". Ce qui fait donc 5 bonnes raisons de laisser sa casquette sur sa tête.