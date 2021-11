Paris Hilton mariée ! Elle partage une photo de son mariage avec Carter Reum

4 fiançailles et 1 mariage

C'est une petite victoire pour Paris Hilton. L'interprète de Come Alive, sa chanson au clip coloré, avait en effet déjà promis à 3 hommes de se marier. Une première fois au mannequin Jason Shaw en 2002, à l'héritier grec Paris Latsis en 2004, et à l'acteur Chris Zyra en 2018. Des fiançailles qui, à chaque fois, ont été rompues en moins d'un an.

Paris Hilton a donc décidé de faire les choses en grand pour son premier mariage ! Mais surtout, elle a voulu le partager avec ses fans. Des caméras ont filmé toute la cérémonie et le mariage sera diffusé sur la plateforme de streaming américaine Peacock pour la nouvelle docu-série de 13 épisodes intitulée Paris in Love, dont le premier épisode a été diffusé jeudi. "Je voulais que mes fans voient que j'ai trouvé mon prince charmant et mon mariage de conte de fées", avait-elle expliqué en août dernier sur le plateau de Jimmy Fallon.

Les festivités du mariage de Paris Hilton et Carter Reum se poursuivront avec deux autres soirées : un carnaval sur le ponton de Santa Monica vendredi soir et une réception plus habillée samedi, le tout, filmé pour le plus grand bonheur des fans.