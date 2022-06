Parcoursup : les 10 des licences les plus demandées en 2022

Le jeudi 2 juin 2022 n'était pas un jour comme les autres pour des milliers de lycéens, puisque c'est à cette date que près de 940 000 étudiants ont découvert les premières réponses vis-à-vis de leurs voeux formulés sur Parcoursup.

Toujours plus d'élèves pour les mêmes licences

Et comme tous les ans depuis l'instauration de cette terrible plateforme, la désillusion a été immense pour de nombreux inscrits avec énormément de refus ou de placements sur liste d'attente. Une situation frustrante - les élèves doivent désormais patienter jusqu'au 15 juillet prochain, date de la dernière phase d'admission, pour connaître leur futur - qui aurait néanmoins pu être anticipée.

En effet, comme vient de le dévoiler le site de L'Etudiant, le classement des licences qui ont été les plus demandées en 2022 par les futurs bacheliers ressemble à peu de choses près à celui de l'an passé avec toujours les mêmes cursus privilégiés. Qu'on se le dise, si la restauration manque de main d'oeuvre aujourd'hui, on ne devrait en revanche pas manquer d'avocats ou profs de sport / préparateurs physiques dans les années à venir.

TOP 10 des licences les plus demandées en 2022

10 - Licence Mathématiques avec 65 774 voeux formulés.

Voeux en 2021 : 64 885 (+889 demandes).

9 - Licence Administration économique et sociale avec 66 967 voeux formulés.

Voeux en 2021 : 67 617 (-650 demandes)

8 - Licence Sciences de la vie avec 68 957 voeux formulés.

Voeux en 2021 : 75 787 (-6 830 demandes)

7 - Licence Histoire avec 76 844 voeux formulés.

Voeux en 2021 : 73 002 (+3 842 demandes)

6 - Licence Langues étrangères appliquées avec 84 736 voeux formulés.

Voeux en 2021 : 87 688 (-2 952 demandes)

5 - Licence Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales avec 100 549 voeux formulés.

Voeux en 2021 : 93 072 (+7 477 demandes)

4 - Licence Economie et Gestion avec 116 160 voeux formulés.

Voeux en 2021 : 111 246 (+4 914 demandes)

3 - Licence Psychologie avec 141 597 voeux formulés.

Voeux en 2021 : 123 599 (+17 998 demandes)

2 - Licence STAPS avec 161 608 voeux formulés.

Voeux en 2021 : 149 956 (+11 652 demandes)

1 - Licence Droit avec 296 610 voeux formulés.

Voeux en 2021 : 282 731 (+13 879 demandes)

Que retenir ?

A noter que l'élection présidentielle de 2022 a quelque peu reboosté l'intérêt des élèves pour la politique puisque 53 944 voeux pour la Licence Science politique ont été formulés cette année contre 45 339 l'an passé. A l'inverse, une Licence en Sciences sanitaires et sociales n'a attiré que 3 759 voeux en 2022 (contre 4 408 en 2021), tandis que la Licence Sciences pour l'ingénieur a elle aussi subi un grosse chute avec 11 235 voeux formulés en 2022 (contre 13 354 voeux l'année dernière).

Enfin, sachez que des licences plus confidentielles comme Sciences du langage, Cinéma et Audiovisuel ou encore Histoire de l'art et archéologie ont connu un certain boom avec respectivement +5 137, +2 807 et +3 520 demandes sur un an.

Un classement intéressant et utile puisque, si vous entrez en Terminale l'an prochain, vous savez désormais quelles sont les licences les plus bouchées ou les plus délaissées...