Parcoursup 2022 : les 10 tweets qui nous ont le plus fait rire (courage)

Parcoursup, le retour

Ce jeudi 2 juin 2022 était un jour important pour les lycéens. C'est à cette date que près de 940 000 étudiants ont en effet découvert les premières réponses vis-à-vis de leurs voeux formulés sur la redoutée plateforme Parcoursup afin de planifier leur avenir scolaire dès la rentrée prochaine.

Une étape majeure pour les futurs bacheliers qui ont donc eu le droit à quatre types de réponses possibles face à leurs choix : "Oui", "Oui-si", "En liste d'attente" et "Non". Une situation stressante et complexe qui a pu faire le bonheur de quelques chanceux, mais qui a également frustré, déçu, désemparé les élèves qui ont vu leurs voeux s'envoler ou être placés sous condition.

La gueule de bois des élèves

Aussi, s'il leur faut désormais attendre le 15 juillet prochain - date de la dernière phase d'admission, pour connaître leur futur, ces lycéens obligés de revoir leurs plans ou de vivre les doigts croisés pendant un mois ont déjà profité des réseaux sociaux pour relâcher la pression et tenter de rire de cette tombola parfois aussi sadique qu'injuste.

Et comme on est gentil et qu'on a envie de vous redonner le sourire après ce qui a pu être une soirée difficile à vivre, on vous a sélectionné les tweets les plus drôles sur l'ennemi n°1 des étudiants : Parcoursup.

Quand Parcoursup t'aide gentiment à trouver un job